Sakarya'da İsrail'e Tepki
Sakarya'da İsrail'e Tepki

Sakarya\'da İsrail\'e Tepki
21.05.2026 21:21
Sakarya'da sivil toplum üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki gösteren grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

"Sessiz kalmayın çünkü sessizlik zalime cesaret veriyor"

Aktivist Özkan Özer'in kızı Zeynep Özer, yaptığı açıklamada, Gazze için denizlere açılan Küresel Sumud Filosu'nun yalnız olmadığını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Özer, 44 ülkeden 428 cesur insanın Gazze'ye doğru yelken açtığını hatırlatarak, "Türkiye'den 78 kişinin bulunduğu bu güzel insanlar, sivil inisiyatif aldılar. Devletlerin İsrail'e karşı adım atamadığı dünyada, küçücük teknelerle denize açıldılar. Savaş gemilerine karşı küçücük 50 yelkenliyle İsrail'e meydan okudular." diye konuştu.

Tamamen insani amaçlarla yola çıkan, silahsız insanlara silah doğrultulduğunu ve zorla alıkonulduklarını dile getiren Özer, "Sessiz kalmayın çünkü sessizlik öldürüyor. Sessiz kalmayın çünkü sessizlik zalime cesaret veriyor. Sessiz kalarak sıranın size gelmesini beklemeyin." dedi.

Özer, İsrail'i durdurmak için bir şeylerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü İsrail'in olduğu bir dünya asla huzur bulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

