Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu

Sakarya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Tespit edilen 4 zanlıya yönelik Serdivan, Hendek ve Karasu ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 bin 300'ü dolu 33 bin 500 makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 paket kaçak sigara, 56 elektronik sigara, 10 litre etil alkol, 19 sahte alkol, 100 mililitre anason yağı ve alkol yapımında kullanılan 12 aroma verici kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.