Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

SAKARYA'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yüz binlerce bandrolsüz boş makaron ve yüzlerce kilo tütün ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Serdivan ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin ev, iş yeri ve depolarında arama yapıldı. Aramalarda; 655 bin 900 bandrolsüz boş makaron, 113 bin 750 doldurulmuş makaron, 220 kilogram tütün, 62 kilogram kıyılmış tütün, 32 kaçak sigara, 1 elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve 1 elektronik terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.