Sakarya\'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İkametleri belirlenen 3 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 340 gram bonzai, 2 extacy hap, 50 milim sıvı amfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 35 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu, 133 kilo kıyılmış tütün, 58 bin 600'u dolu 170 bin 600 makaron, 320 kilo bandrolsüz paket tütün, 2 sigara helezon kıyım makinesi ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.