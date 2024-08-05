Sakarya'da kavga: 1 ölü, 6 yaralı, 5 tutuklama

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hamitli Mahallesi'nde hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusunda husumetli olan ve barışmak için önceki gün bir araya gelen aile fertleri arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 2 zanlı salıverilirken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), M.A. (33), R.A. (27) ve E.A. (40) adlı kadın yaralanmış, M.A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.