Sakarya\'da otomobil ve motosiklet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya sınırında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ile Osmaneli ilçeleri sınırında yer alan İçmeceler mevkisinde D-650 yolu üzerinde ters yönde ilerleyen Recep Barut yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Lütfi Altuner yönetimindekiotomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Recep Barut kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Lütfi Altuner ile araçta bulunan Fatma Altuner, Sevil Altuner, Kartal Poyraz Topkaya ve Figen Topkaya ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.