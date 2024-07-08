Sakarya'da Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Belirlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
Şehir dışından gelerek Kuzuluk Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra gece 81 EZ 866 plakalı hafif ticari araçla yola çıkan Eyüp Nesil'den (45) haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yola çıktı.
Yakınları, Nesil'in kullandığı aracı su kanalına devrilmiş ve çalışır halde buldu.
Traktör yardımıyla aracı kaldıran yakınları, Nesil'i hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Nesil'in cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.
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