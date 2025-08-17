Sakarya'da Kazalar KGYS Kameralarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Kazalar KGYS Kameralarında

17.08.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz'da Sakarya'da yaşanan trafik kazaları KGYS kameralarıyla kaydedildi. Dikkat uyarısı.

Sakarya'da temmuz ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşılan görüntülerde, Serdivan ilçesi Mavi Durak mevkisinde sola dönen hafif ticari aracı son anda fark eden motosikletli kuryenin kontrolü kaybetmesi sonucu yere düşmesi yer alıyor.

Beşköprü Kavşağı'nda midibüsle çarpışan motosikletlinin düştüğü, Yazlık Mahallesi trafik ışıklarında ise hızlı seyreden kamyonetin sola dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Adapazarı ilçesindeki bir kavşakta motosikletlinin hakimiyetini kaybederek sürüklenmesi ile Kuzey Terminali Kavşağı'nda otomobilin sağdan çıkan başka bir otomobile, sonra da levhaya çarpması görüntülere giriyor.

Türbe Caddesi'nde giden kamyonete soldan gelen otomobilin çarpması ve kamyonetin refüje çıkması ile Zirai Aletler Sanayi girişinde bulunan ışıklarda otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kazalar KGYS Kameralarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
15:24
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kazalar KGYS Kameralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.