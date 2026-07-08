Sakarya'da Kültür Yolu Festivali Çocukları Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Kültür Yolu Festivali Çocukları Bekliyor

Sakarya\'da Kültür Yolu Festivali Çocukları Bekliyor
08.07.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar, Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatıyla eğlenerek keşfediyor. Atölye büyük ilgi gördü.

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, çini sanatını eğlenceli deneyimle keşfetme imkanı buldu.

Kentte 12 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival çerçevesinde Ofis Sanat Merkezi'nde 6 ila 13 yaş çocuklara yönelik çini atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyeye katılan 14 çocuk, eğitmen eşliğinde penguen figürlü renkli bardak altlığı yaptı.

"Çocukların hayal dünyaları çok geniş"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Filiz Fidan, AA muhabirine, atölyenin zevkli ve güzel geçtiğini söyledi.

Atölyeye katılan çocukların bardak altlığı yaptığını belirten Fidan, "Çocukların hayal dünyaları çok geniş, çok rahat boyama yaptılar. Çocuklarımıza penguen figürlü onların seveceği şekilde renkli bardak altlığı yaptırdık. Bittikten sonra evlerine götürebiliyorlar, gayet güzel zaman geçirdik. Hayal dünyaları geniş olduğu için de ortaya çok güzel çalışmalar çıktı." ifadelerini kullandı.

Fidan, çocukların hiç sıkılmadan, eğlenerek güzel boyamalar yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Sakarya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kültür Yolu Festivali Çocukları Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:16:51. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kültür Yolu Festivali Çocukları Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.