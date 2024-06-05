Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'da meydana gelen bir motosiklet kazasında, yavaşlayan motosiklete arkadan çarpan bir diğer motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan diğer sürücüler ise hafif şekilde yaralandı. Sürücünün cenazesi Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

05.06.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAKARYA'da yavaşlayan motosiklete arkadan çarpan motosikletten düşerek otomobilin altına giren sürücü Sümeyye Gençer (20), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sümeyye Gençer'in kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde yavaşlayan K.Y. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten düşerek sürüklenen Gençer, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kaza sonrası bölgeye ekipler gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer, hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gençer'in kullandığı motosikletin yavaşlayan motosiklete arkadan çarptıktan sonra savrulduğu ve Gençer'in asfaltta sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca diğer motosikletteki 2 kişinin de yere düştüğü, sonrasında ayağa kalktığı görüldü. Diğer yandan Sümeyye Gençer'in cenazesi, öğle vakti Geyve ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Motosiklet, Sakarya, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement