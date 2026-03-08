Sakarya'da Motosiklet Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sakarya'da Motosiklet Operasyonu: 3 Tutuklama

08.03.2026 17:00
Sakarya'da motor gücünü artıran motosiklet sahiplerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da motor gücü 50 cc olarak satılan motosikletlerin motor hacimlerini aparatlar ile 80-135 cc'ye çıkararak motosiklet sahiplerinin de muayene, sigorta ve sürücü belgesi zorunluluğunu ortadan kaldıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince motor gücü 50 cc olarak faturalandırılan motosikletlerin motor kısımlarına aparat takılarak silindir hacimlerinin 80-135 cc'ye yükseltildiği ve 628 motosikletin satışında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle motosiklet sahiplerinin motorlu taşıtlar muayenesi, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve sürücü belgesi zorunluluğundan kurtuldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında önce Sakarya'daki 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Buradaki işlemlerin ardından Sakarya merkezli Osmaniye, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Bitlis, Ankara, Bilecik, Zonguldak, Yalova, Ordu, İzmir, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Amasya, Aksaray ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

