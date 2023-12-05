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Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi

Sakarya'da tartışma sonucu oğlu tarafından darbedilen baba, 37 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya\'da oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi
05.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 14:49
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oğlu tarafından darbedilen 60 yaşındaki baba, 37 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde 30 Ekim'de aynı evde yaşayan evli ve bir çocuk babası O.K. ile babası 60 yaşındaki İbrahim K. ve annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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BABA VE ANNESİNİ DÖVDÜ

Tartışma sonucu O.K, anne ve babasını darbetti. Aldığı darbeler sonucu baba ağır yaralandı, annenin kolunda kırık oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan çift, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Anne tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakıma alınan İbrahim K. 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA
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Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi - Son Dakika
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