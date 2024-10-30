3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 2 GÖZALTI DAHA
Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Ölümle İlgili 5 Gözaltı - Son Dakika
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