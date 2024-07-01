Sakarya'da Operasyonlar: 464 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Operasyonlar: 464 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da geçen ay gerçekleştirilen terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında toplamda 464 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç unsuruna el konuldu ve çeşitli adli ve idari işlemler yapıldı.

01.07.2024 17:43
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Sakarya'da geçen ay polis ekiplerince düzenlenen terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 464 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında haziran ayında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 15 gram skunk, 1 kilo 650 gram sentetik cannabinoid, 1091 uyuşturucu hap, 893 gram metamfetamin, 502 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 179 gram esrar, 57 gram kokain, 34 Hint keneviri ve 9 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 37 bin 380'i dolu 56 bin 380 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 172 emtia, 999 paket sigara, 597 cep telefonu aksesuarı, 79 elektronik sigara, 68 cep telefonu, 45 akıllı saat ve kopya düzeneğine el konulurken, 77 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 14 kesici alet, 103 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 3 motosiklet ve 2 bisiklet yakalandı.

Operasyonlarda 443 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 21 şüpheli yakalanırken, fuhuştan 11 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, bir ikamet mühürlendi.

Kaynak: AA

Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Operasyonlar: 464 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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