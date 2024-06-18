Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 70 dönüme yakın ormanlık alan ile bazı ceviz ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Eski Pamukova-İznik yolu ise ekiplerin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

18.06.2024 20:55
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mekece Mahallesi eski Pamukova- İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 70 dönüme yakın ormanlık alan ile bazı ceviz ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın da yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Akın, gazetecilere, ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 2 greyder, 2 dozer, 13 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 120 orman işçisi, 2 jandarma timi, 4 belediye tankeri ve Bilecik İl Özel İdaresine ait su tankeriyle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını aktaran Akın, "Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Öte yandan eski Pamukova-İznik yolu ekiplerin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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