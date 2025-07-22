Sakarya'da Orman Yangını Üçüncü Gününde

1) SAKARYA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE (4)

YANGIN ANLARINI ANLATTILAR

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınında Bozören Mahallesi'nde oturan Şadiye ve Ramazan Kaya çifti, yaşadıklarını anlattı. Yangında alevlerin arasında kaldıklarını belirten Şadiye Kaya, "Yangın başladığında ben evde oturuyordum. Eşim telefon etti bana ve 'Sen orada bir şey mi yaktın' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Dışarıya baktığımda alevlerin yanıma kadar geldiğini gördüm. Ekipler hemen yangına müdahale için geldiler. Zeytinlik alanımız vardı, yandı. Alevlerin ortasında kaldı evimiz, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu ama yine de yangının önüne geçilemedi. Beni komşularım alevlerin arasından aldı, kurtardı" dedi.

'CİĞERLERİMİZ YANDI'

Ramazan Kaya ise "Yangın aşağıdan başladı, bizim evimizin bulunduğu bölgeyi de sardı. Evimiz alevlerin ortasında kaldı ama Allah'a şükür hiçbir zararımız ve kaybımız yok. Milletimize tek bir uyarım var; yaz gününde ormanlık alanlarımız ve piknik alanlarda dikkatli olalım. Öncelikle insan gibi yaşamayı öğrenelim. Çok şükür bir can kaybı yok ama ciğerlerimiz yandı. Erken müdahale edildi yangına ama bölgede büyük tahribat yaşandı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, bölge halkı olası yeni tehlikelere karşı uyarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.