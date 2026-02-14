Sakarya'da Otoyol Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sakarya'da Otoyol Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

14.02.2026 14:30
Sakarya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı alev aldı, 25 yaşındaki Yasin Çelik hayatını kaybetti.

SAKARYA'da otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik yönetimindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

