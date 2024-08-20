Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde Ö.A. (21) yönetimindeki 54 AIP 712 plakalı otomobil, O.D'nin (28) yan yola park ettiği 67 UB 908 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.A'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ö.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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