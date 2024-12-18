Sakarya'da Raylı Sistem İhalesi Süreci Başladı

Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kampüs-Yeni Stadyum arasındaki 12 kilometrelik raylı sistem hattı için proje ihalesinin değerlendirme sürecine geçildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projenin ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi. Firmaların tekliflerini sunmasının ardından değerlendirme süreci başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "lokal" değil "bütünsel ve uzun ömürlü" projeler için çok yönlü düşündüklerini belirterek, "Şehrin yeniden inşası, kent estetiğinin geliştirilmesi ve daha rahat yaşamı sağlayacak imkanların sunulması için geniş bir pencereden bakıyoruz. Ulaşım aksıyla treniyle katlı kavşağıyla bağlantı yollarıyla yerinde dönüşümle daha modern, gelişmiş ve kültürüyle bütünleşen bir Sakarya'nın hayalini kuruyoruz. Atacağımız adımlarla bu hedefimizin resmi 1 milyon vatandaşımızın zihninde canlanacaktır. Durmadan, yorulmadan çalışıp Sakarya için üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları yardım talebiyle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve kurumumuz bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ferizli'de yerli malı haftası kutlandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

Okulda hafta kapsamında yöresel ürünler sergilendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe katılan Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, öğrencilerin sebze ve meyvelerin yetiştiği alanları tanımalarının önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.