Sakarya'da Sahte Para ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramalarında, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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