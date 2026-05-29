Sakarya\'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karaçalılık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D'nin (34), 54 H 4091 plakalı minibüste bulunan S.D. (32) ile O.D'yi (30) tabancayla yaralamasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D. (34), olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. (34) tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.