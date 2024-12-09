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Sakarya'da Su Yönetimiyle Tarımsal Gelir Artışı

Sakarya\'da Su Yönetimiyle Tarımsal Gelir Artışı

Geyve Barajı ve Turgutlu Göleti ile 7 bin dekar arazide yıllık 70 milyon lira gelir artışı hedefleniyor.

09.12.2024 13:17
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da su tutmaya başlayan Geyve Doğantepe Barajı ve Pamukova Turgutlu Göleti ile yaklaşık 7 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulamayla yılda 70 milyon lira gelir artışı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılması kapsamında Sakarya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Geyve Doğantepe Barajı ve Pamukova Turgutlu Göleti'nin tamamlanarak su tutmaya başladığını açıkladı.

Balta, Doğantepe Barajı'nda depolanacak su ile 5 bin 970 dekar ve Turgutlu Göleti'nde 980 dekar olmak üzere 6 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydetti.

Temelden 53 metre yüksekliğe sahip Doğantepe Barajı'nın 3,29 milyon metreküp, 29,9 metre yüksekliğindeki Turgutlu Göleti'nin 320 bin metreküp biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Balta, "Barajı ve gölet ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projelerin tamamlanmasıyla istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2024 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 70 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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