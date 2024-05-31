Sakarya\'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, faizle borç para verildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesinin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere faizle borç para verdiğini tespit etti.
KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden derneğin şube başkanı S.T. ile M.N, T.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, M.N. ve T.K. "tefecilik" suçundan tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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