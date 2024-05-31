Sakarya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya\'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi'nin faizle borç para verdiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

31.05.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, faizle borç para verildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesinin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere faizle borç para verdiğini tespit etti.

KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden derneğin şube başkanı S.T. ile M.N, T.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, M.N. ve T.K. "tefecilik" suçundan tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement