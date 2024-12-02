Sakarya'da Tekne Faciası: Baba Boğuldu, Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Tekne Faciası: Baba Boğuldu, Oğlu Kurtarıldı

Sakarya\'da Tekne Faciası: Baba Boğuldu, Oğlu Kurtarıldı

Karasu ilçesinde balık tutmak için denize açılan Erol Çiftçi'nin bulunduğu tekne dalgalar nedeniyle battı. Oğlu Okan, yüzerek kıyıya ulaştı, ancak baba Erol Çiftçi boğularak hayatını kaybetti.

02.12.2024 20:30  Güncelleme: 20:34
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Erol (68) ve oğlu Okan Çiftçi'nin (37) balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı. Okan Çiftçi yüzerek kıyıya ulaşırken, babası Erol Çiftçi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Ekipler, Erol Çiftçi'yi sudan çıkardı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Tekne Faciası: Baba Boğuldu, Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika

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