Sakarya'da teravih namazına giden sürücü traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da teravih namazına giden sürücü traktör kazasında hayatını kaybetti

Sakarya\'da teravih namazına giden sürücü traktör kazasında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde teravih namazına gitmek için evinden ayrılan Fikret Gönülal'ın kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Gönülal hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

27.03.2024 12:00
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde teravih namazına giden sürücü, devrilen traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, teravih namazına gitmek için dün evinden ayrılan Fikret Gönülal'ın (79) kullandığı traktör, Uğurlu Mahallesi Alabaşlar Sokak'ta devrildi.

Traktörün altında kalan Gönülal'ı fark eden komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, Gönülal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönülal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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