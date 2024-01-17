Sakarya\'da TIR kazası: Şoför hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Yaşar Kablan (68), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-655 kara yolunun Karasu ilçesi Ferizli Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Yaşar Kablan yönetimindeki 41 B 3939 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kablan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Kablan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.