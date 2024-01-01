Sakarya\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyreden A.F.K. idaresindeki 34 GL 2431 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde dönüş yapmak isteyen K.Ç. yönetimindeki 54 AER 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.