Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama

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Sakarya'da jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-18 Aralık'ta uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi yönelik 33 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 280 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 193 kilogram kaçak tütün, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 17 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 tütün sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 3 hava kurutucu, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca ve şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 116 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.???????