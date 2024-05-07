Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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