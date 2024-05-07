Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.05.2024 11:39
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kenevir, Sakarya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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