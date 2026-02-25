Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) gözaltına alındı, 38,43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ve S.Y. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
