Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

09.03.2026 14:10
Adapazarı ve Arifiye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 59 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 60 kg bonzai üretiminde kullanılabilecek olan 2 parça halinde 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 4,30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

