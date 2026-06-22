Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı kesiminde durdurduğu motosiklet sürücüsü F.G. (33) ile kardeş oldukları öğrenilen G.U. (34) ve M.O.U'yu (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.????????