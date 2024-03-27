Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Arifiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet savcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon yapıldı.
Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 949 gram sentetik uyuşturucu, kasatura, balta, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek, suçtan elde edilen 57 bin 85 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı ile yanındaki 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Van'da kalp rahatsızlığı olan bir bebek, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecektir.
Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.
Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezi'nde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda 12 engelli öğrenci başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alan kursiyerler, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaparak, kursun amacının görme engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayallerindeki mesleklere hazırlamak olduğunu belirtti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Emine Gelir (67), odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel yetkilileri durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Gelir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Fatih'te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merkezde tedavi altına alınan hayvanlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Avcılar tarafından vurulan yaban hayvanlarına dikkat çeken yetkililer, bu hayvanların eko sistemde önemli bir denge unsuru olduğunu ve silah kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.
İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy, 10.5 gram metamfetamin ve 55.3 gram ketamin ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.414'e ulaştı.
Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il ise Şırnak olarak belirlendi. Araştırmaya göre yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissetmektedir. Ayrıca Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer almaktadır.
Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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