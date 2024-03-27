Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma ve Arifiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet savcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon yapıldı. Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 949 gram sentetik uyuşturucu, kasatura, balta, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek, suçtan elde edilen 57 bin 85 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ile yanındaki 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

27.03.2024 11:53  Güncelleme: 12:06
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Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Arifiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet savcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon yapıldı.

Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 949 gram sentetik uyuşturucu, kasatura, balta, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek, suçtan elde edilen 57 bin 85 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ile yanındaki 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Arifiye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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