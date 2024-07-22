Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 13-19 Temmuz tarihlerinde çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.
Adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 945 gram sentetik uyuşturucu, 1832 kök kenevir, 20 kilo 782 gram kubar esrar, 8 sentetik ecza, 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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