Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda 945 gram sentetik uyuşturucu, 1832 kök kenevir, 20 kilo 782 gram kubar esrar, 8 sentetik ecza ve 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 34 zanlıdan 3'ü, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

22.07.2024 16:19
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 13-19 Temmuz tarihlerinde çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.

Adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 945 gram sentetik uyuşturucu, 1832 kök kenevir, 20 kilo 782 gram kubar esrar, 8 sentetik ecza, 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Kenevir, Sakarya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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