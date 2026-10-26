Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı ve Serdivan'da 2 adrese düzenlenen operasyonda 475 gram skunk, 97 ecstasy hap ve 52 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 475 gram skunk, satışa hazır 8 parça halinde 52,01 gram skunk, 97 adet ecstasy hap, 52 adet sentetik ecza ve çalışır durumda 1 hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. (26), E.G. (24) ve H.T. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Sakarya Cumhuriyet BaşsavcılığıSerdivan3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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