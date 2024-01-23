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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 61 kişiden 6'sı tutuklandı. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.01.2024 - 13:55,
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Sakarya'da yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere 22 ve 23 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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