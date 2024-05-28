Sakarya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temini ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen V.D. (30), işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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