Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

SAKARYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.S., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S.'nin Adapazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekiplerin takibe aldığı şüpheli, Karaköy Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),