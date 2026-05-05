Sakarya\'da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu

SAKARYA'da yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin, 3 araç ile 2 milyon TL değerindeki mal varlıkları ile banka hesaplarına el konuldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden 'Yatırım Danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik olarak operasyon düzenlendi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilere ait 1 kamyonet, otomobil ve motosiklet ile piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan mal varlıkları ile banka hesaplarına el konuldu. Şüphelilerin hesaplarındaki para hareketliliğinin 450 milyon TL olduğu bildirildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.