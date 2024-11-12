Sakarya'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinde kent merkezinin bazı noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Hava sıcaklığının 9 derece olduğu şehirde, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Yoğun Sis - Son Dakika
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