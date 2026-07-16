Sakarya'da Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Yönetici Yetiştirme Programı Başladı

Sakarya\'da Yönetici Yetiştirme Programı Başladı
16.07.2026 16:45
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Sakarya'da ilk kez yöneticilik yapacak eğitimcilere yönelik eğitim programı başladı.

Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek eğitimcilere "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu"nun 21. maddesi kapsamında düzenlenen programın açılışı, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen program, eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Programın ilk aşamasında görevde bulunan ve 4 ila 8 ders yılını tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticilere eğitim verilmişti. İkinci aşamada ise ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek eğitimciler programa katılıyor.

Kentte 16-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim programına, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek 159 kursiyer katılıyor.

Program süresince katılımcılar, eğitim yönetimi, liderlik, etkili iletişim, eğitim mevzuatı, stratejik planlama, kriz yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve eğitim kurumlarının etkin yönetimine ilişkin birçok başlıkta kapsamlı eğitim alacak.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, eğitim kurumlarının başarısında güçlü liderlik anlayışının ve nitelikli yöneticiliğin belirleyici rol üstlendiğini belirterek, programa katılan tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: AA

Sakarya, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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