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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun kimlikleri tespit edildi. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya\'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
28.12.2023 - 13:05,
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ÖLENLERDEN 9'UNUN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun kimlikleri tespit edildi. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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