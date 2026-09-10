Sakarya\'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor

Sakarya'da 9'uncusu düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, farklı ülkelerden gelen heyetleri üreticilerle bir araya getiriyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuara 150 firma katılıyor. Fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Fuar, 25 ülkeden organizasyona katılan veya ziyaret eden şirketlerin alım heyetlerini yerli üreticilerle buluşturuyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya'nın son 30 yıldır dış mekan süs bitkiciliği konusunda Türkiye'de lider pozisyonunda olduğunu söyledi.

Altuğ, üreticiye destek amacıyla 9 yıl önce panayır olarak başlayan etkinliğin daha sonra fuar haline geldiğini, son 3 yıldır da uluslararası düzeyde yapıldığını anlattı.

Katılımın her yıl arttığını belirten Altuğ, "Bu sektör dünya pazarında 30 milyar dolarlık bir paya sahip. Türkiye'deki üreticiler olarak bu 30 milyar dolardan sadece 160 milyon dolarlık pay alabiliyoruz. Pastanın çok büyük dilimi dışarıda. Bu anlamda neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Fuarda bütün ekosistemin aktörleri yer alıyor. Sadece üreticiler değil, bu sektöre hizmet eden araç gereç satımından diğer ürünlere herkes burada. Türkiye'nin bu anlamda da merkezi oldu." diye konuştu.

Altuğ, fuarı e-ticaret sitesine dönüştürme planlarının bulunduğunu, fuarın 365 gün internet ortamında devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Fuarın ileriki dönemde çok daha verimli olacağını ve yabancı katılımcıyla destekleneceğini aktaran Altuğ, şöyle devam etti:

"Bütün hedefimiz, üreticilerin daha fazla üretmesi ve ticaret yapması. Bu dönemde özellikle Türk cumhuriyetlerinden çok talep var. Onları değerlendiriyoruz. Önceden gezmek için gelirlerdi, şimdi birkaç firma katılımcı olarak yer alıyor. Bu büyük bir şey tabii ki, diğer yandan yüzümüzü biraz daha Avrupa'ya dönmemiz gerekiyor. Avrupa pazarında da ciddi ihtiyaç var. Eskiden alır pozisyondaydık, şimdi yavaş yavaş satmaya başladık. Hem ana ürün hem de fide, fidan işinde böyle."

Altuğ, SATSO'nun kültür laboratuvarında üretilen altlıkların daha önce Hollanda, Almanya ve İtalya'dan ithal edildiğini ancak şimdi ithalatı kesip kendilerinin ihraç eder duruma geldiğini sözlerine ekledi.