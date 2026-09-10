Sakarya'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor

Sakarya\'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 9'uncusu düzenlenen PSB Anatolia fuarı, 25 ülkeden gelen alım heyetlerini yerli üreticilerle bir araya getiriyor. 60 bin metrekarelik alanda 150 firmanın katıldığı fuarda SATSO Başkanı Altuğ, fuarı e-ticaret sitesine dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Sakarya'da 9'uncusu düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, farklı ülkelerden gelen heyetleri üreticilerle bir araya getiriyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuara 150 firma katılıyor. Fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Fuar, 25 ülkeden organizasyona katılan veya ziyaret eden şirketlerin alım heyetlerini yerli üreticilerle buluşturuyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya'nın son 30 yıldır dış mekan süs bitkiciliği konusunda Türkiye'de lider pozisyonunda olduğunu söyledi.

Altuğ, üreticiye destek amacıyla 9 yıl önce panayır olarak başlayan etkinliğin daha sonra fuar haline geldiğini, son 3 yıldır da uluslararası düzeyde yapıldığını anlattı.

Katılımın her yıl arttığını belirten Altuğ, "Bu sektör dünya pazarında 30 milyar dolarlık bir paya sahip. Türkiye'deki üreticiler olarak bu 30 milyar dolardan sadece 160 milyon dolarlık pay alabiliyoruz. Pastanın çok büyük dilimi dışarıda. Bu anlamda neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Fuarda bütün ekosistemin aktörleri yer alıyor. Sadece üreticiler değil, bu sektöre hizmet eden araç gereç satımından diğer ürünlere herkes burada. Türkiye'nin bu anlamda da merkezi oldu." diye konuştu.

Altuğ, fuarı e-ticaret sitesine dönüştürme planlarının bulunduğunu, fuarın 365 gün internet ortamında devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Fuarın ileriki dönemde çok daha verimli olacağını ve yabancı katılımcıyla destekleneceğini aktaran Altuğ, şöyle devam etti:

"Bütün hedefimiz, üreticilerin daha fazla üretmesi ve ticaret yapması. Bu dönemde özellikle Türk cumhuriyetlerinden çok talep var. Onları değerlendiriyoruz. Önceden gezmek için gelirlerdi, şimdi birkaç firma katılımcı olarak yer alıyor. Bu büyük bir şey tabii ki, diğer yandan yüzümüzü biraz daha Avrupa'ya dönmemiz gerekiyor. Avrupa pazarında da ciddi ihtiyaç var. Eskiden alır pozisyondaydık, şimdi yavaş yavaş satmaya başladık. Hem ana ürün hem de fide, fidan işinde böyle."

Altuğ, SATSO'nun kültür laboratuvarında üretilen altlıkların daha önce Hollanda, Almanya ve İtalya'dan ithal edildiğini ancak şimdi ithalatı kesip kendilerinin ihraç eder duruma geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco’ya bir darbe de federasyondan Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 17:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'daki PSB Anatolia fuarı 25 ülkeden alım heyetini yerli üreticiyle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement