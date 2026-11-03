Sakarya Erenler'de otomobilde 20 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya Erenler'de otomobilde 20 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

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Sakarya Erenler\'de otomobilde 20 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında Erenler ilçesinde bir otomobil durduruldu. Aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.N, C.P.G. ve M.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Erenler'de otomobilde 20 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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