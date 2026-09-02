Sakarya Ferizli'de traktörün ezdiği 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Ceylandere Mahallesi'nde traktörle çalışan N.Ö. geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki torunu Alparslan Ö. aracın altında kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ceylandere Mahallesi'ndeki bahçede traktörle çalışan N.Ö'nün (60) geri manevra yaptığı sırada torunu Alparslan Ö. aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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