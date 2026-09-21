Sakarya Geyve'de cezaevinden izinli hükümlünün bıçakladığı akrabası öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlünün bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

Şahin D, dün gece Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle akrabası R.D. (52) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin D, R.D'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahin D. mahalleli tarafından darbedilirken, hastaneye kaldırılan R.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin, kısa bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Bu arada Şahin D, 27 Ağustos 2020'de aralarında husumet bulunan dedesi Sabahattin D. (77) ile Dağcan E'yi (25) tüfekle ateş açarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.