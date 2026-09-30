Sakarya Karapürçek'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli serbest kaldı

Sakarya Karapürçek'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karapürçek'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı; yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'nin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Ahmetler Mahallesi Eylek Sokak'ta E.K. (47) ile O.E. (46) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle E.K, O.E'yi bıçakla yaraladı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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