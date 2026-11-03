Sakarya Karasu'da boş kümes yangınını itfaiye söndürdü, traktör ve iş makinesi yandı

Sakarya Karasu'da boş kümes yangınını itfaiye söndürdü, traktör ve iş makinesi yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde boş kümeste belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kümes hasar gördü, traktör ve iş makinesi yandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde boş kümeste çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Ortaköy Mahallesi'nde boş kümeste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kümeste hasar oluştu, traktör ve iş makinesi yandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?