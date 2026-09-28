Sakarya Karasu'da çatı oluğunu temizleyen Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı ve öldü - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da çatı oluğunu temizleyen Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı ve öldü

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Sakarya Karasu\'da çatı oluğunu temizleyen Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı ve öldü
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Küçük Boğaz Mesire alanında çatıdaki metal oluğu temizlerken akıma kapılan Vahit Abdülhakim (33), hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yakınlarının indirmeye çalıştığı sırada bir kişi düştü; Abdülhakim de düşme tehlikesi yaşadı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, piknik alanında, binanın çatısındaki metal oluğu temizlemeye çalışan Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı. Abdülhakim'i ayaklarından tutup sarkıtarak çatıdan indirmeye çalışan kişilerden biri düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yaşadı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Abdülhakim, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı. Burada akıma kapılan Abdülhakim'e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi. Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim'i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim'i aşağı sarkıttı. Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da çatı oluğunu temizleyen Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı ve öldü - Son Dakika
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