Sakarya Karasu'da diyaliz hastası kadın ölü bulundu, elektrik akımı şüphesi var

Sakarya Karasu'da diyaliz hastası kadın ölü bulundu, elektrik akımı şüphesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu. Diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen kadının cansız bedeni Korucuk'taki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu.
Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.
Atasoy'un yerde haraketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.
Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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